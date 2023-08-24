华为 Mate X3 折叠屏手机获推鸿蒙 HarmonyOS 4.0.0.111 版本更新，新增趣味心情主题

IT之家 8 月 24 日消息，据华为官方消息，华为 Mate X3 折叠屏手机（含典藏版）近日已开启鸿蒙 HarmonyOS 4.0.0.111 版本推送。
版本推送时间：
2023 年 8 月 19 日，4.0.0.111 版本开始分批推送给 4.0.0.108 版本上的开发者 Beta 版 nolog 用户
2023 年 8 月 22 日，4.0.0.111 版本开始分批推送给 4.0.0.108 版本上的公测版报名用户。
据IT之家此前报道，华为P60 / P50 / Mate40 / Mate50 系列等机型已于上周陆续推送 HarmonyOS 4.0.0.111 版本更新，安装包大小在 1.8GB 左右。
HarmonyOS 4.0.0.111 主要更新内容：
新增时尚画册主题，融入杂志化布局设计运用构图、色彩图案等元素，构建个性与时尚的主题壁纸；
新增海报标题主题，提供 6 种新字体，可以将锁屏时间的字体风格自定义为古典、装饰感、厚重感等风格；
新增趣味心情主题，丰富生动的 Emoji 表情体系结合心情，塑造专属心情壁纸，壁纸上的表情“小黄豆”带有柔软的压感视觉动效。
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。