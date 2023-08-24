首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 鸿蒙之家>鸿蒙手机

华为 Mate X3 折叠屏手机获推鸿蒙 HarmonyOS 4.0.0.111 版本更新，新增趣味心情主题

2023/8/24 17:43:57 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：浩渺
评论：
感谢IT之家网友 雨雪载途 的线索投递！

IT之家 8 月 24 日消息，据华为官方消息，华为 Mate X3 折叠屏手机（含典藏版）近日已开启鸿蒙 HarmonyOS 4.0.0.111 版本推送。

图片 1

版本推送时间：

  • 2023 年 8 月 19 日，4.0.0.111 版本开始分批推送给 4.0.0.108 版本上的开发者 Beta 版 nolog 用户

  • 2023 年 8 月 22 日，4.0.0.111 版本开始分批推送给 4.0.0.108 版本上的公测版报名用户。

据IT之家此前报道，华为P60 / P50 / Mate40 / Mate50 系列等机型已于上周陆续推送 HarmonyOS 4.0.0.111 版本更新，安装包大小在 1.8GB 左右。

图片 1

▲ 图源华为官网

HarmonyOS 4.0.0.111 主要更新内容：

  • 新增时尚画册主题，融入杂志化布局设计运用构图、色彩图案等元素，构建个性与时尚的主题壁纸；

  • 新增海报标题主题，提供 6 种新字体，可以将锁屏时间的字体风格自定义为古典、装饰感、厚重感等风格；

  • 新增趣味心情主题，丰富生动的 Emoji 表情体系结合心情，塑造专属心情壁纸，壁纸上的表情“小黄豆”带有柔软的压感视觉动效。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：华为 Mate X3HarmonyOS鸿蒙OS

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用