Counterpoint：国内 1-6 月最畅销折叠屏为 OPPO Find N2 Flip，华为 Mate X3 紧随其后

IT之家 8 月 24 日消息，市场研究机构 Counterpoint Research 近日发布《白皮书：折叠屏智能手机未来可期》，其中公布了今年 1 到 6 月份中国市场折叠屏手机畅销榜单。
IT之家附 TOP10 榜单：
OPPO Find N2 Flip 市场份额 13.1%，
华为 Mate X3 市场份额 9.6%，
华为 Pocket S 市场份额 7.2%，
华为 Mate Xs 2 市场份额 7.2%
华为 P50 Pocket 市场份额 7.1%
OPPO Find N2 市场份额 6.5%
荣耀 Magic VS 市场份额 6.4%
三星 Galaxy Z Flip 4 市场份额 5.8%
三星 W23 5G 市场份额 5.5%
vivo X Flip 市场份额 4.4%
Counterpoint 分析称：
中国智能手机厂商在推动折叠屏市场增长方面发挥重要作用。凭借成熟的供应链和软件生态系统，包括与中国互联网伙伴的紧密合作，以及不断推陈出新的产品阵容，中国已跃升为全球最大的折叠屏智能手机市场，2022 年全球占比达到了 26%。Counterpoint 预计，中国智能手机品牌将继续引领国内折叠屏手机市场，并通过海外扩张进一步夺取更多的市场份额。
根据 Counterpoint 的预测，全球折叠屏智能手机出货量将迎来强劲增长。2019 年至 2025 年，其年复合增长率将达到 114%，其中，2025 年比 2022 年将翻两番，达到 5,500 万部。
参考
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