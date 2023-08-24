Counterpoint：国内 1-6 月最畅销折叠屏为 OPPO Find N2 Flip，华为 Mate X3 紧随其后

IT之家 8 月 24 日消息，市场研究机构 Counterpoint Research 近日发布《白皮书：折叠屏智能手机未来可期》，其中公布了今年 1 到 6 月份中国市场折叠屏手机畅销榜单。

IT之家附 TOP10 榜单：

Counterpoint 分析称：

中国智能手机厂商在推动折叠屏市场增长方面发挥重要作用。凭借成熟的供应链和软件生态系统，包括与中国互联网伙伴的紧密合作，以及不断推陈出新的产品阵容，中国已跃升为全球最大的折叠屏智能手机市场，2022 年全球占比达到了 26%。Counterpoint 预计，中国智能手机品牌将继续引领国内折叠屏手机市场，并通过海外扩张进一步夺取更多的市场份额。