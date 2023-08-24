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Counterpoint：国内 1-6 月最畅销折叠屏为 OPPO Find N2 Flip，华为 Mate X3 紧随其后

2023/8/24 14:00:12 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：浩渺
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IT之家 8 月 24 日消息，市场研究机构 Counterpoint Research 近日发布《白皮书：折叠屏智能手机未来可期》，其中公布了今年 1 到 6 月份中国市场折叠屏手机畅销榜单。

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▲ 图源 Counterpoint Research

IT之家附 TOP10 榜单：

  • OPPO Find N2 Flip 市场份额 13.1%，

  • 华为 Mate X3 市场份额 9.6%，

  • 华为 Pocket S 市场份额 7.2%，

  • 华为 Mate Xs 2 市场份额 7.2%

  • 华为 P50 Pocket 市场份额 7.1%

  • OPPO Find N2 市场份额 6.5%

  • 荣耀 Magic VS 市场份额 6.4%

  • 三星 Galaxy Z Flip 4 市场份额 5.8%

  • 三星 W23 5G 市场份额 5.5%

  • vivo X Flip 市场份额 4.4%

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▲ 图源 Counterpoint Research

Counterpoint 分析称：

中国智能手机厂商在推动折叠屏市场增长方面发挥重要作用。凭借成熟的供应链和软件生态系统，包括与中国互联网伙伴的紧密合作，以及不断推陈出新的产品阵容，中国已跃升为全球最大的折叠屏智能手机市场，2022 年全球占比达到了 26%。Counterpoint 预计，中国智能手机品牌将继续引领国内折叠屏手机市场，并通过海外扩张进一步夺取更多的市场份额。

根据 Counterpoint 的预测，全球折叠屏智能手机出货量将迎来强劲增长。2019 年至 2025 年，其年复合增长率将达到 114%，其中，2025 年比 2022 年将翻两番，达到 5,500 万部。

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▲ 图源 OPPO 官网

参考

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关键词：OPPO Find N2 Flip折叠屏手机

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