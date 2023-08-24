美团高管解读 Q2 财报：到店业务市场潜力巨大，本季度增强了本地生活信心

美团今日发布了截至 6 月 30 日的 2023 年第二季度财报：营收 679.6 亿元，同比增长 33.4%；利润 46.9 亿元，同比扭亏为盈；非国际财务报告准则下净利润 76.6 亿元，同比增 272.2%。

财报发布后，美团董事长兼 CEO 王兴、高级副总裁兼 CFO 陈少晖参加了随后举行的分析师电话会议，对财报进行了解读。

以下为电话会议问答环节实录：

高盛分析师 Ronald Keung：我的问题有关美团到店酒旅业务。我们看到二季度该业务涨势喜人。能否请管理层与我们分享一下该业务的相关经营策略以及目前行业内的竞争格局？

王兴：总的来说，我们非常兴奋地看到本季度美团的到店酒旅业务 GTV（总交易额）同比增长超 120%，同时年活跃商户数、年交易用户数均创下新高。本季度，我们切实抓住线下消费复苏机遇，积极拓展流量。

我们还积极推出多样化产品，提升营销工具及服务质量。得益于美团在商户端的强大心智及运营能力，我们通过提供多元化的服务不断满足日益增长的消费者需求。同时，我们进一步巩固了自身的竞争优势，保持了美团的市场领先地位。

到店业务方面。我们看到当前市场增长潜力巨大，因此，我们充分发挥了美团的线下运营能力，进一步加大业务拓展力度。此外，根据商户类别、层级，我们对不同商户的运营策略做了精细化分类，探索商户的多元化运营需求、深化合作。

举例来说，我们为所有美团商户都提供相关的激励及营销服务，以加强美团与商户之间的连结。对于某些低线城市的商户，我们为他们降低了服务门槛、为中小型商户简化了平台入驻流程。

此外，我们的团队也深入各个城市，特别是低线城市，为当地商户提供服务。通过上述措施，我们希望能确保美团平台能够为消费者提供多样化的产品以及有竞争力的价格。

在产品和内容方面，我们推出了一系列产品优化措施，这些措施不仅能够强化“货架供给”的用户心智，同时也有助于“爆品”推广，增强我们的营销及产品推荐能力。

在今年的四月，我们已初步完成对“特价团购”的产品升级，在美团、大众点评软件上开放多个入口。“特价团购”是我们为商户提供的新营销工具，能够为他们带来更多流量，帮助商户推出更多“爆品”。

对消费者而言，我们能为消费者提供极具吸引力的产品，以满足他们的需求。通过“特价团购”等一系列活动，我们积极有效地巩固了消费者心智，让消费者相信“美团平台能够为他们提供最佳选择”。

此外，我们也对美团直播做出了改进，以期进一步了解消费者的即时需求。举例来说，我们提高了直播频次，并与当地政府深入合作，开展市级直播活动，以带动当地消费。因此，随着日均直播活动数量的大幅增加，我们为消费者提供了更广泛的本体优惠服务，服务品类包括但不限于店内餐饮、休闲娱乐、酒店旅游等。

酒店业务方面。随着出行需求的日益火爆，本季度间夜量与 APR（平均牌价）增长强劲。本季度我们优化了营销策略、加大品牌推广力度，抓住清明、五一、端午等小长假机遇，为用户提供优惠补贴。

我们还增加了旅游业务直播频次，将直播频率由每周调整至每天，并同时推出 AI 虚拟主播为用户提供服务。同时，我们进一步优化了“酒店 +”套餐优惠，吸引更多商户入驻平台，从而为消费者提供更多样化的选择。我们对酒店间夜 + 餐饮 / 景点 / 门票 / 本地旅游进行了优化，希望能够带动更大的协同效应。

通过上述举措，我们切实巩固了消费者对美团平台的用户心智，吸引更多消费者选择在美团平台预订酒店。

总而言之，本季度我们增强了自身对于“本地生活”服务的信心。目前，美团平台已经成为后疫情时代本地商户获客、拓展业务的重要渠道。未来，我们将继续加强自身的运营与服务，帮助商户从行业中获利，同时为消费者带来更多的便利与价值。

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