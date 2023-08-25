科幻动画《瑞克和莫蒂》第七季北京时间 10 月 16 日上午开播

IT之家 8 月 25 日消息，科幻动画大作《瑞克和莫蒂》日前官宣，该作第七季将于美东时间 10 月 15 日 23:00（北京时间 10 月 16 日 11:00）在华纳兄弟旗下串流平台 Adult Swim 首播。

另据 Adult Swim 的新闻稿显示，该剧集将以 38 种语言在超过 134 个国家和地区首播，新一季将于首播次日在美国的数字零售商处发售，新一季将于 2024 年推出流媒体。据介绍，这部热门动画系列剧讲述了一个反社会的天才科学家拖着他天生胆小的孙子，在宇宙中进行疯狂危险冒险的故事。

《瑞克和莫蒂》是由 Justin Roiland 和 Dan Harmon 制作的科幻动画剧集，目前已经推出了六季，整体口碑都非常不错。

IT之家此前报道，《瑞克和莫蒂》第七季将迎来巨变，该剧联合创作者 Justin Roiland 在今年早些时候被 Adult Swim 解雇后首次缺席，他也是瑞克与莫蒂两位主角的配音演员，因此第七季将更换配音，系列口碑迎来更多不确定性。

Adult Swim 对于未来几季中为瑞克与莫蒂配音的人一直守口如瓶。上个月在圣地亚哥动漫展上，制片人 Steve Levy 分享了新配音演员的最新情况，指出他们正在“接近”替代者，并确认新配音演员将与 Justin Roiland 的声音相似。更有趣的是，在最近接受《洛杉矶时报》采访时，Steve Levy 表示，在 Justin Roiland 离开后，第七季可能会“更好”。

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