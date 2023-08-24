CPU 性能国内领先，国产 x86 处理器公司海光信息上半年利润大涨 42%

IT之家 8 月 24 日消息，国产 x86 芯片公司海光信息今晚发布了 2023 年半年报。海光信息表示，海光 CPU（通用处理器）和 DCU（海光协处理器）产品的性能优异，在国内处于领先地位。

报告期内，该公司实现营业收入 26.12 亿元，同比增长 3.24%; 归属于上市公司股东的净利润 6.77 亿元，同比增长 42.35%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.19 亿元，同比增长 42.00%; 基本每股收益 0.29 元 / 股。

今日收盘，海光信息股价上涨 1.58% 至 50.69 元 / 股，市值达 1159.84 亿元人民币。

成立于 2014 年的海光信息，与另一家国产 CPU 龙头龙芯中科同属中科系公司。该公司刚刚成立，就获得了中科曙光、国科控股等参投的天使轮融资。其中，中科曙光是中国科学院旗下的上市公司，发展 20 余年，在技术和市场份额上处于领先地位。

据了解，海光 CPU 系列产品兼容 x86 指令集以及国际上主流操作系统和应用软件，已经广泛应用于电信、金融、互联网、教育、交通等重要行业或领域。

海光 DCU 系列产品以 GPGPU 架构为基础，兼容通用的类 CUDA 环境以及国际主流商业计算软件和人工智能软件，可广泛应用于大数据处理、人工智能、商业计算等应用领域。

海光信息表示，该公司已经研发出了多款性能优异的主流高端处理器水平的产品。报告期内，海光 CPU 系列产品海光三号为主力销售产品，海光四号、海光五号处于研发阶段；海光 DCU 系列产品深算一号为公司 GPGPU 主要在售产品，深算二号即将发布，深算三号研发进展顺利。公司新产品加速迭代，性能持续提升，研发团队在高端处理器设计、SoC 架构设计、处理器安全、处理器验证、高主频与低功耗处理器实现、高端芯片 IP 设计、工艺物理设计、先进封装设计、基础软件等关键技术上不断实现突破。

财报显示，报告期内，该公司新增知识产权项目申请 187 项（其中发明专利 131 项），共 297 项知识产权项目获得授权（其中发明专利 224 项）。截至报告期末，公司累积取得发明专利 550 项、实用新型专利 81 项、外观设计专利 3 项、集成电路布图设计登记证书 200 项、软件著作权 206 项。目前累计申请的知识产权项目 1898 项。

IT之家注意到，海光信息今年上半年期研发投入总额达到了 122997.80 万元，同比增长 36.87%；研发投入总额占营业收入的比例达到了 47.10%，同比增长加 11.58 个百分点。

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