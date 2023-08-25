AMD 预告 RX 7800 XT 和 RX 7700 XT 显卡，公版双风扇设计

IT之家 8 月 25 日消息，据 VideoCardz 消息，AMD 今日在社交媒体上放出了 RX 7800 XT 和 RX 7700 XT 显卡的预热信息，展示了公版型号的设计。

如上图所示，AMD RX 7800 XT 和 RX 7700 XT 公版显卡采用了双风扇的设计，似乎为双槽厚，供电采用了双 8pin。

目前，AMD 暂未正式发布这两款显卡，预计 AMD 将在正在举行的科隆游戏展上发布这两款显卡。

IT 之家整理 RX 7800 XT / RX 7700 XT 显卡爆料参数如下：

据爆料，RX 7800 XT 显卡将采用 Navi 32 GPU，配备 60CU，即 3840 流处理器，频率可达 2.5GHz；显存为 16GB 256bit 18Gbps GDDR6。RX 7800 XT 的规格与 AMD 老款 RX 6800 相似，均为 60 CU + 16GB 256bit 显存。

RX 7700 XT 显卡暂无准确配置信息。作为参考，老款 RX 6700 XT 为 40CU + 12GB 192bit 显存。

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