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又一跳过开屏广告 App“轻启动”收律师函，作者称不会停更但移除“自动跳过”

2023/8/25 14:14:51 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：清源
评论：
感谢IT之家网友 East晨曦射击游戏管理青鸾tyhguan 的线索投递！

IT之家 8 月 25 日消息，这个月以来，一系列跳过开屏广告 App 正面临“至暗时刻”。先是“李跳跳”因为收到律师函而宣布无限期停更，再有IT之家小伙伴反馈称“大圣净化”“一指禅”“叮小跳”也收到了来自同一家公司的律师函而不得不停更。

而今天，又一款同类跳广告 App“轻启动”也遭遇了类似的命运。开发者通过公众号“轻安卓”回复各界网友关心的问题时表示，“轻启动”确实收到了律师函，内容亦与其他开发者收到的如出一辙。

在回应 App 的后续发展时，开发者表示“轻启动”不会停更，但以后的新版本将移除“自动跳过”相关功能。同时，以下功能将得以保留并继续维护：自动登录、自动原图、apk.1 安装器、快捷启动、Toast 记录器、通知记录器等等。

1.我们无法强制用户停止使用老版本。只能停止提供老版本的下载，并在后续版本中移除相关功能。

2.有些三方网站、APP 采集平台上还能下载到老版本，请相关负责人自行下架，否则自行承担后果。

最后感谢大家一直以来的支持。大家也不用悲观，这未必是结束，我坚信以后的环境一定会越来越好。

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关键词：轻启动

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