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B 社发行主管透露《星空》官方 Mod 支持细节，并宣称游戏将包含“新模式”

2023/8/25 15:19:05 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：漾仔
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IT之家 8 月 25 日消息，B 社的《星空》即将发布，B 社发行主管 Pete Hines 在日前一场直播活动讲话中透露了游戏将包含“新游戏 + 模式”，并公布了一些“官方 Mod 支持”的开发细节。

Pete Hines 表示，《星空》游戏将包含“新游戏模式”，但他并没有详细说明该游戏的“新模式”是什么，外媒 MP1st 认为这一新模式可能是“竞速”

而在官方 Mod 支持方面，Pete Hines 表示，《星空》将准许游戏第三方 Mod 制作者为游戏添加新的行星、任务甚至剧情故事

▲ 图源《星空》官方游戏预告

不过目前还尚不清楚此类 Mod 是否仅适用于 PC，但根据 B 社此前《辐射 4》、《上古卷轴 5 高清重制版》的例子，《星空》的官方 Mod 也将支持主机平台，但部分 Mod 可能在主机平台不可用，不过可以肯定的是这样的做法，确实能大幅延长游戏的生命周期。

据悉，《星空》即将于 9 月 6 日登录 Xbox Series X|S 和 PC 平台，首发将进入 Xbox Game Pass，高级版可提前 5 天抢先体验，至于游戏最终质量如何，IT之家建议小伙伴们还需要等几天看看玩家评论。

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关键词：星空

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