微软：《星空》将是 Xbox 平台第一方游戏井喷开始的“发令枪”

IT之家 8 月 24 日消息，Xbox 首席营销官 Jerret West 在科隆游戏展上接受外媒 Gamesindustry.biz 采访时表示，《星空》将是第一方游戏井喷开始的发令枪。

Jerret West 认为，随着《星空》的推出，未来微软 Xbox 的游戏会像接力赛一样接踵而至。

《星空》之后还有《极限竞速 8》，2024 年当看见《地狱之刃 2》时还会想到 《Towerborne》、《宣誓》及一些还没正式公布的作品，这些都将在 2024-2025 年展开。

Jerret West 继续补充道：“若再考虑到 Xbox Game Pass 和我们所拥有的第三方关系的话，我认为我们正在进入一个新的时期。现在的这些只是一个开始，接下来的几年将会显得更加特别。”

该说法和 Xbox 工作室负责人 Matt Booty 在此前 6 月的“大力引进游戏作品”说法相呼应，IT之家此前曾报道，Matt Booty 在之后还表示 Xbox 的作品阵容情况已转危为安，现在微软 Xbox 团队的目标是平台上“每年至少推出四款第一方游戏”。

据悉，《星空》将于 9 月 6 日正式上线，《极限竞速 8》将于今年 10 月 10 日发布， 《Towerborne》将于 2024 年发售，而《宣誓》没有公布具体上线时间。

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