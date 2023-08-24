Xbox 斯宾塞称赞《星空》，称“游戏前几小时有些慢热，但随后史诗般的规模会令玩家惊讶”

IT之家 8 月 24 日消息，Xbox 负责人斯宾塞在科隆游戏展期间接受了 IGN 采访，斯宾塞在采访中称赞了游戏《星空》，表示《星空》是一款“特别大型的游戏”，并认为游戏开头有些“慢热”，开场 3-4 小时内，玩家需要先弄清楚他们需要做什么，而一旦进入节奏状态后，玩家就会被本作史诗般的规模所惊艳到。

另一方面，B 社发行主管 Pete Hines 此前也从侧面暗示了《星空》的规模之大，他称自己目前游戏时间为 150-160 小时左右，但许多游戏主要内容都还没有涉及到。

Pete Hines 表示：“当玩家体验《星空》时，会有在一部游戏中游玩多款不同作品的感觉。不仅如此，游戏中最好的任务就是没有任务。我们鼓励玩家在游戏中放开手脚以自己的方式来探索这个世界，并在这个过程中自然领略到惊奇的故事等内容。”

IT之家刚刚曾报道，Xbox 首席营销官 Jerret West 表示，《星空》将是第一方游戏井喷开始的发令枪。当下微软如此强调《星空》这款游戏，可谓是在宣发处下足了功夫，至于游戏最终质量如何，还需要等几天看看玩家评论，游戏将于 9 月 6 日登录 PC、Xbox Series X|S，首发 Xbox Game Pass，高级版可提前 5 天抢先体验。

▲ 图源《星空》官方游戏预告

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