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首页 > 游戏之家>游戏快报

消息称索尼第一方游戏《战神：诸神黄昏》DLC 正开发中，进度已有 60%

2023/8/25 15:43:45 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：漾仔
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 8 月 25 日消息，据知名爆料人 The Snitch 透露，SIE 圣莫尼卡工作室正在为 《战神：诸神黄昏》开发 DLC

▲ 图源 The Snitch 在 X 平台发布的贴文

不过目前还不确定该 DLC 究竟是基于原版本体还是作为类似《蜘蛛侠：迈尔斯莫拉莱斯》这种独立型拓展内容推出，The Snitch 还表示该项目的开发大约已完成 60%

IT之家此前曾报道，圣莫尼卡工作室近期也发布了两则招聘启事，他们正在寻找了解《战神》 （2018）和《战神：诸神黄昏》的人才，在系列职位要求上均有提到开发者“必须对《战神》（2018） 和《战神：诸神黄昏》的战斗系统、机制和敌人有着深入的了解”

▲ 图源 索尼圣莫尼卡工作室

虽然从内容上来看，外媒 tech4gamers 认为，这些招聘行为更倾向于索尼将开发《战神》后续作品，不过如今也不排除和 DLC 有关的可能，结合早前与当下的例子，《战神》的故事还远未结束，玩家们还可以在后续的 DLC、续作、衍生产品中看到战神奎托斯的身影。

《战神：诸神黄昏》现已登录 PS4、PS5 平台，游戏累计销量超过 1100 万份。

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关键词：战神：诸神黄昏游戏

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