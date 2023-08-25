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首页 > 游戏之家>游戏快报

《博德之门 3》游戏年底前登陆 Xbox 主机，XSS 无缘分屏功能

2023/8/25 9:23:40 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 25 日消息，Larian Studios 首席执行官 Swen Vincke 本周四证实，在和微软游戏首席执行官 Phil Spencer 讨论后，共同努力终于找到了在 Xbox 平台上运行《博德之门 3》游戏的方法。

Vincke 在其推文中虽然没有公布明确的发布时间，但表示会在 2023 年年底之前，《博德之门 3》游戏会上架 Xbox Series S|X 主机。

Vincke 后续推文表示 Xbox Series X 会支持分屏功能，而 Series S 不具备该功能，而且 Xbox 和 Steam 可以交叉保存游戏进度。

IT之家此前报道，Larian 发行总监近日在推文中表示，由于开发团队正在克服一个“巨大的技术障碍”，预估在 2024 年之前该游戏不会登陆 Xbox 平台，并计划在 2023 年底之前提供开发的最新情况。

相关阅读：

由于 Series S 上的“技术障碍”，《博德之门 3》游戏推迟到明年登陆 Xbox 平台

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关键词：博德之门3Xbox

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