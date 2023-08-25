游戏《火影忍者博人传 终极风暴：羁绊》公布主机平台画质信息：PS5 4K 60 帧、Switch 900P 30 帧

IT之家 8 月 25 日消息，在今年 2 月的索尼 State of Play 发布会上，万代南梦宫公开了《火影忍者博人传 终极风暴：羁绊》，IT之家早前曾报道，该游戏将登陆 PS5、PS4、Xbox Series, X|S、Xbox One、Switch 以及 PC 平台。

发行商万代和开发商 CC2 早前宣布，《火影忍者博人传 终极风暴：羁绊》将于 11 月 17 日在全球发售，而当下官方公布了主机平台的画质信息，IT之家整理如下：

PS5 平台 最大分辨率：3840x2160（4K）

帧速率：60fps （与 PS4 / PS4 Pro 玩家对战时为 30fps) PS4 Pro 平台 最大分辨率：2560×1440

帧速率：30fps PS4 最大分辨率：1920x1080（1080P）

帧速率：30fps Xbox Series X 最大分辨率：3840×2160（4K）

帧速率：60fps（与 Xbox One / Xbox Series S 玩家对战时为 30fps) Xbox Series S 最大分辨率：2560x1440

帧速率：30fps Xbox One X 最大分辨率：2880×1620

帧速率：30fps Xbox One 最大分辨率：1600x900（900P）

帧速率：30fps Switch 最大分辨率：1600x900（电视模式）、1120x630（掌机模式）

帧速率：30fps

▲ 图源《火影忍者疾风传 终极风暴》官方海报

据悉，该游戏是“究极忍者风暴”系列规模最庞大的一部作品，收录了前四部《火影忍者疾风传 终极风暴》作品 "少年篇" 至 "最终决战" 为止的剧情到一款游戏中，除了过往系列中的 124 名忍者以及外加剧情，游戏中还提供了新的可玩角色，例如因陀罗和阿修罗。

▲ 图源《火影忍者疾风传 终极风暴》官方海报

本作将借助过场动画和战斗带领玩家重温《火影》的经典故事，并且还能首次体验到鸣人小时候的部分故事，一直到他最后与佐助的战斗。游戏整体画质也比前作有所提升。

▲ 图源《火影忍者疾风传 终极风暴》官方海报

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