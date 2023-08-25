赛博版“得来速”，特斯拉获准在洛杉矶建造“超充站餐厅”

IT之家 8 月 25 日消息，据外媒 Teslarati 报道，特斯拉公司目前已成功获得了在洛杉矶建造一座“超充站餐厅”的许可，特斯拉计划“将独特的用餐体验与超级充电设施相结合”，外媒表示，这一体验将类似于麦当劳“得来速”的升级版，但更“赛博朋克”。

外媒声称，距该公司 CEO 马斯克首次提出这一想法已过去了五年，这一计划已经获得了洛杉矶建筑与安全部门的批准，建筑设计将由 Stantec 建筑公司负责，承包商为 PCL 建筑服务公司。

IT之家经过查询得知，马斯克在 2018 年就提出了“超充站餐厅”的概念，他当时在一条推文（贴文）中阐述了自己的愿景，称“将在洛杉矶一座特斯拉超级充电站附近开设一家老式的免下车取餐、轮滑和摇滚餐厅。”该餐厅还将接受狗狗币付款。

▲ 特斯拉“超充站餐厅”渲染图，图源 HowardModels.com

根据该公司当时提交的设计申请资料，这家餐厅占地面积达 9300 平方英尺（约 864 平方米），包括一个超过 350 平米的两层楼的餐厅主体建筑，和一个超过 500 平米的露天汽车影院和室外座位区。

其中餐厅一层包括厨房、吧台、餐桌以及户外吧台等设备，二层除了和一楼相同的餐厅相关设施还拥有两排剧院式座位用来观影。

在整个室外区域，特斯拉计划在这里预留 34 个停车位，按照 29 个超充桩和 5 个交流慢充桩来布置。

室外停车区还拥有两个硕大的 LED 电影屏幕，坐在车内和坐在餐厅二楼都看得见，根据规划，这座餐厅还将提供类似于麦当劳“得来速”的免下车车道取餐服务。

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