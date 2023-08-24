驾驶生存游戏 《Pacific Drive》公布预告，围绕三十年未曾涉足的“禁忌之地”展开的公路片

IT之家 8 月 24 日消息，Ironwood 工作室和发行伙伴开普勒在 Future Game Show 上，公开了驾驶生存游戏 《Pacific Drive》的最新预告片。

本作是一款独特的公路生存的冒险游戏“公路片”，官方宣称，游戏背景设置在三十年无人涉足的禁忌之地“奥林匹斯”，这里充斥着各种“不可名状”的恐怖和危险。而唯一与你作伴的只有玩家的那辆旅行车，玩家可以驾驶着它穿行在公路上，来自幽暗树林深处的风，在耳边絮语。

▲ 《Pacific Drive》预告片，视频源 IGN 中国

据悉，玩家需要尝试解开这个区域自从五十年代以来一直笼罩着的“秘密之网”，收集资源，升级汽车，获取更多谜题的线索，“然后向未知的道路深入、再深入”。

▲ 《Pacific Drive》官方游戏截图

▲ 《Pacific Drive》官方游戏截图

官方介绍游戏内容如下：

太平洋西北，高大的常青树沙沙作响，虬枝重叠的树影随风在地上摇晃交织成诡谲的形状。你环顾四周，发现自己被困在一堵 300 米的高墙后。这堵墙是因何而建？是人？还是什么上古遗迹？ 诡异的声音穿透空气，嗡嗡作响，它质问你、警告你。 在与各类事件和非自然力量搏斗的时候，只有一件事情需要注意， 当你和你的车离开禁区的时候，它们不会仍是“旧日”模样。

结合游戏的场景设计和官方的宣传，IT之家从中推测，该游戏预计将出现相当多的“克苏鲁元素”，本作将于 2024 年初登录 PC 及 PS5 平台。

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