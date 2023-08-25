宏碁传奇 Edge 笔记本降至 5299 元：R7 6800U + 16 英寸 4K OLED 屏，仅重 1.17kg

IT之家 8 月 25 日消息，宏碁在去年 9 月上架了传奇 Edge 笔记本，搭载 16 英寸 4K OLED 屏，R7 6800U 16G 512G 配置首发 6999 元，现已降至 5299 元。

这款笔记本主打大屏 + 轻薄，采用镁铝合金材质，薄至 12.95mm，轻至 1.17kg。

屏幕方面，宏碁传奇 Edge 笔记本搭载了 16 英寸的 16:10 OLED 屏，4K 分辨率，100 万: 1 对比度，100% DCI-P3 色域，500 尼特亮度。

配置方面，这款笔记本搭载了 R7 6800U 处理器，配备了 16GB LPDDR5-6400 内存和 512GB PCIe 4.0 SSD，双 M.2 插槽。接口方面，这款笔记本配备了双全功能 USB-C、HDMI、USB-A 等。

据 IT 之家此前报道，这款笔记本的 R7 7840U 型号已在今年 5 月份发布，但目前仍未在国内上市。新款屏幕换为 16 英寸 3.2K OLED 屏，刷新率升级至 120 Hz。

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