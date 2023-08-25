斯宾塞解释微软 Xbox Series 游戏机不会有“中期升级主机”原因，Series X 就是“升级款”

IT之家 8 月 25 日消息，微软 Xbox 竞品索尼 PS5 的“中期升级主机”当下正闹得沸沸扬扬，斯宾塞昨日已经强调“Xbox Series S|X 不会推出‘中期升级主机’”，他今天同时给出了 Xbox Series S|X 将不会推出“中期升级主机”的原因。

斯宾塞表示，Xbox Series S 是一台标准的次世代主机，而 Xbox Series X 本身就是 Xbox Series X 的升级版，就是一台“中期升级主机”，微软当下将专注于当下的 Xbox Series X|S，并希望开发者能充分利用这两台游戏机的机能，所以微软不会推出 Xbox Series X|S 的“中期升级主机”。

斯宾塞同时声称，微软目前正在开发存储容量更大的的 Xbox Series S 主机，这款更大存储空间的炭黑色 Xbox Series S 游戏机将于 9 月 6 日发售，售价 350 美元（IT之家备注：当前约 2548 元人民币）。

▲ 图源 微软 Xbox Series X|S 官方渲染图

IT之家经过查询得知，微软在 2020 年推出了 Xbox Series X|S 游戏机，距今已经过去了 3 年时间，竞品索尼 PS5 的“改款主机”实拍图此前已经流出，相应机器型号为 CFI-2016。

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