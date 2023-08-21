一旅客人身绑藏 AirPods 耳机进境被查，共查获 32 个

IT之家 8 月 21 日消息，IT之家从海关发布公众号获悉，近日，深圳海关所属罗湖海关在旅检进境渠道查获一宗旅客利用特制束缚带人身绑藏 AirPods 耳机进境案。目前，案件已移交海关后续处置部门进一步处理。

图源海关发布公众号（下同）

一名旅客随身携带行李箱经罗湖口岸旅检入境大厅进境时，被该关关员拦截检查。经查，在其腰腹部发现特制束缚带，内有绑藏 AirPods 耳机 9 个，随后在其随身携带的行李内查获 AirPods 耳机 23 个，共计 32 个。

海关提醒：根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第七条，以藏匿、伪装、瞒报、伪报或者其他方式逃避海关监管，运输、携带、邮寄国家禁止或者限制进出境的货物、物品或者依法应当缴纳税款的货物、物品进出境的是走私行为，将被追究法律责任。

海关罚没物品主要的处理方式有 4 种：

公开拍卖 ：海关按照处理进度委托拍卖行不定期地举行拍卖会，对罚没物品进行公开处理，拍卖所得全部上缴国库。

定向变卖 ：例如，海关依法没收的成品油，按有关规定交中国石油天然气集团公司或中国石油化工集团公司所属石油批发企业统一收购。

销毁 ：查获的淫秽物品、非法出版的音像制品、非法宣传品、走私卷烟、送检不合格或无法取得卫生许可证的进出口货物等均要进行销毁处置。

移交主管部门处理：罚没的文物、濒危动植物及其制品等均移交给行政主管部门依法处理。

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