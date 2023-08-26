小米王腾结束河南轮岗回北京总部上班，王化回应“不要再瞎泄密了”

IT之家 8 月 26 日消息，（原）小米河南分公司总经理王腾昨晚在微博发文称“即将在我米开启一段新的征程，期待跟大家更多的交流”。他表示，感谢过去两年大家的支持，尤其是河南小米团队、米粉和客户朋友们，感恩同行。

不久后，小米集团合伙人、总裁卢伟冰转发微博表示，“回总部就要准备打大仗，加油”。

而在这之前，小米集团公关部总经理 @王化 就已表示欢迎王腾回京，并勉励他“好好干，不然下次真的是去非洲了”。王化还提醒王腾，不要再瞎泄密了，“否则罚不容情”。

据IT之家此前报道，2021 年 11 月 19 日，时任小米集团 Redmi 产品总监王腾宣布即日起不再负责产品相关的工作，轮岗到河南分公司任职。他表示，“感谢大家过往对我们产品的喜爱，也希望大家一直持续支持小米的产品，大家有产品问题和建议可以继续给我反馈。”

王腾在上次轮岗河南之前，主要在小米公司负责手机产品，之前多次在手机发布会上亮相。2020 年 3 月 3 日，Redmi 红米产品总经理卢伟冰，宣布王腾加入 Redmi 产品团队，任产品总监一职。当时卢伟冰回应称，王腾的新职位为“小米河南分公司总经理”。

值得注意的是，王腾在此前负责产品期间，经常会给用户透露不少关于新机的内容。

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