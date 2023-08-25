科技昨夜今晨 0825：多款开屏广告跳过 App 无限期停更、消息称小米汽车工厂急招百余工人、人类 Y 染色体完全测序

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2023 年 8 月 25 日星期五，今天的重要科技资讯有：

1、消息称小米汽车工厂急招百余工人，雷军造车目标又迈进一步

从小米供应商处获悉，小米汽车工厂近日已开启工人招聘，开放了涂装操作工、电池车间操作工等多个岗位。这意味着小米汽车即将进入生产阶段，同时侧面印证了上述传闻的可靠性。>> 查看详情

2、被控涉嫌“不正当竞争”，多款开屏广告跳过 App 停更

8 月 24 日清晨，“大小姐李跳跳”公众号发文称，因为收到“大厂”律师函并声称其违反《反不正当竞争法》，用于安卓手机跳过各大 App 开屏广告的“李跳跳”将无限期停止更新。>> 查看详情

另据网友反馈，不止李跳跳，多款同类的开屏广告跳过 App 如“大圣净化”“一指禅”“叮小跳”均收到了来自腾讯的律师函。>> 查看详情

3、Switch 已支持 D 加密防盗版技术，可阻止游戏在 PC 模拟器上运行

专业安全软件公司 Denuvo 8 月 24 日宣布，其防盗版技术已经可以为 Switch 开发者提供服务。Denuvo 也成为了第一个被添加到 Nintendo 开发者门户的安全合作伙伴，Nintendo 开发者门户是一个平台，开发者可以在上面获取 Switch 游戏开发所需的工具和文档。>> 查看详情

4、拼上 24 条染色体最后一块拼图，人类 Y 染色体完全测序

国际学术期刊《自然》近日发表了两篇遗传学论文，研究人员已完成组装和分析人类 Y 染色体，成为最后完成全测序的人类染色体。

这项研究由全球 100 多名科学家参与，填补了当前 Y 染色体参考的诸多空白，不仅可以对人群演化和变异提供参考和见解，而且还可以用于治疗男性癌症和生育问题。>> 查看详情

5、30~39 万元，阿维塔 11 鸿蒙版正式上市：定位纯电中大型 SUV 车型

阿维塔 11 鸿蒙版 8 月 24 日正式宣布上市，最大的亮点是搭载了全新升级的华为鸿蒙座舱，支持华为 ADS 2.0 智能驾驶。新车共推出四个版本，各版本指导价如下：

90 度后驱版 30 万元，续航至高 630km，零百加速 6.6s

116 度后驱版 33.5 万元，续航至高 730km，零百加速 6.9s

90 度奢享版 35 万元，续航至高 580km，零百加速 3.98s

116 度奢享版 39 万元，续航至高 700km，零百加速 4.5s>> 查看详情

6、消息称苹果 iPhone 15 标准机型 Type-C 数据线为 USB 2.0 速率

Majin Bu 在推文中表示，苹果为 iPhone 15 标准版配备的 USB-C 数据线长度为 1.6 米，配有 16 个针脚，相对于现有数据线更粗更耐用性，确认为 USB 2.0 20V3A，拆解并未发现 MFi 相关认证元件。>> 查看详情

7、何小鹏晒与黄仁勋合影：亲自送吴新宙去英伟达“报到”，将展开更深入合作

小鹏汽车 CEO 何小鹏 8 月 24 日晒出与原小鹏自动驾驶副总裁吴新宙、英伟达 CEO 黄仁勋的合影。图片显示，何小鹏亲自送吴新宙前去英伟达总部“报到”，何小鹏还发文称“原来黄教主每次财报第二天都有全员 2 小时分享 - 总结和展望，并经常坦承自己本季度的具体 mistake，真不容易！下一个机会在 AIGC 和 AUTO，我们更深入的合作也即将开始。”>> 查看详情

8、华为首席运营官何刚：两周内超 500 万用户升级鸿蒙 HarmonyOS 4 系统，用户净推荐值相比上代提升 16%

华为终端 BG、首席运营官何刚发文称，鸿蒙 HarmonyOS 4 发布两周之内，已经有超过 500 万的用户主动报名参加了升级体验。

鸿蒙 HarmonyOS 4 新增的个性主题、趣味心情主题、全景天气壁纸等功能特性“受到大量年轻用户喜爱”，配备全新的通知中心和“实况窗”、“超级中转站”以及全新的安全功能，号称获得好评如潮，用户净推荐值（NPS）相比上代提升了 16%。>> 查看详情

9、安兔兔车机版 Beta 1 首批性能榜出炉：骁龙 8295 第一，骁龙 8155 第五

安兔兔车机版已经发布了近一个月时间，在车机版开启公测的这近一个月时间里，安兔兔在后台收录了大量的跑分成绩，涵盖了数十款车机，目前安兔兔揭晓了车机版 Beta 1 首批性能榜。骁龙 8295 排行第一、第二名骁龙 8195、第三名 RK3588、第四名是 SM7325、骁龙 8155 排行第五 >> 查看详情

10、马斯克试驾量产候选版 Cybertruck，赞其是特斯拉“有史以来最好产品”

当地时间周三，美国电动汽车制造商特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）发布了一张自己在得州超级工厂试驾量产候选版 Cybertruck 的照片，并说自己当天对这辆电动皮卡进行了一番测试。马斯克说，Cybertruck 是特斯拉“有史以来最好的产品”。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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