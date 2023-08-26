撼讯发布 RX 7800 XT / 7700 XT 显卡，可选高端红魔限量版

IT之家 8 月 26 日消息，撼讯现已发布 RX 7800 XT / 7700 XT 显卡，可选红魔、HELLHOUND 和 Fighter 三系列，其中红魔型号可选限量版。

红魔 RX 7800 XT 限量版

HELLHOUND 系列

Fighter 系列

官方表示，红魔限量版显卡有一项独特功能：魔鬼皮肤，采用可换背板设计。此外，红魔型号 RX 7800 XT 采用 16 相电源 (10+2+1+2+1) 设计，并采用高端 14 层 PCB，集成的 DrMOS 与 IMON 数字监控功能可提供实时电力传输洞察，以实现稳定的电力传输。

IT 之家整理两款显卡参数如下：

RX 7800 XT：

60CU（3840 流处理器），公版 GPU 频率可达 2430MHz，配备 16GB 256bit 19.5Gbps 显存，64MB 无限缓存，总功耗 263W，单精度计算性能 37 TFLOPs，售价 499 美元（当前约 3633 元人民币）

RX 7700 XT：

54CU（3456 流处理器），公版 GPU 频率可达 2544MHz，配备 12GB 192bit 18Gbps 显存，48MB 无限缓存，总功耗 245W，单精度计算性能 37 TFLOPs，售价 449 美元（当前约 3269 元人民币）。

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