神舟新款战神 T8 笔记本发布：采用全新私模，8999 元起

IT之家 8 月 26 日消息，神舟今日发布全新战神 T8 笔记本，标配 i9-13900HX 处理器，RTX 4060 版首发 8999 元，RTX 4070 版首发 9999 元。

据笔吧评测室消息，神舟战神 T8 笔记本采用的不再是蓝天公模，而且全新的私模。

IT之家整理神舟战神 T8 笔记本参数如下：

这款笔记本标配 i9-13900HX 处理器，24 核 32 线程规格，频率可达 5.4GHz。显卡可选 RTX 4060 和 RTX 4070，140W 性能释放。内存为 DDR5-5600 型号，标配 32GB；SSD 为 PCIe 4.0 型号，标配 1TB，双硬盘位。

屏幕方面，这款笔记本搭载了 16 英寸 2560*1600p 屏幕，240Hz 刷新率，100% sRGB 色域，500 尼特亮度。

其他方面，这款笔记本采用双风扇 + 5 热管设计，整机 170W 性能释放；重 2.51kg，配 60Wh 电池；金属 A 面设计，红色 Logo 灯。

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