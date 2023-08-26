AI 作画工具 Midjourney 推出“Inpainting”功能，可对已生成图片进行局部重绘

IT之家 8 月 26 日消息，知名 AI 作画工具 Midjourney 日前上线了一项新功能“Inpainting”，以每月 10 美元（IT之家备注：当前约 73 元人民币）的价格订阅 Midjourney 的用户现可体验。

据称，该功能能够使用户对已生成图片的局部或细节进行修改，不需要重新创建一个全新作品。外媒 PCMag 报道称，例如用户可以先利用该工具生成一张“一条鱼从水面跃出”的图片，随后通过“Vary（Region）”按钮，可输入一个新的提示，例如将此前生成的鱼替换成鲨鱼。

Midjourney 表示，该功能在所选区域占图像大小 20%-50% 的情况下，能够拥有最佳表现。此外，如果更改的局部细节与图片匹配度更高，效果也就更好。

比如下图所示，一名此前参与测试的用户 Chase Lean 称，该功能可以更换一名模特的衣服，并演示了将她的衣服从蓝色运动服变为黑色运动服、乃至各种时装 / 职业装的效果，而背景和模特的姿态几乎没有任何改变。

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