联发科确认：借助天玑 9300 处理器，生成式 AI 将可在手机本地运行

IT之家 8 月 23 日消息，高通上个月宣布，借助 Meta 的 Llama 2 大语言模型（LLM），设备内生成式 AI 将应用于 2024 年的旗舰手机。现在，联发科已确认也将提供设备端生成人工智能功能。

联发科透露，其正在与 Meta 合作，以便在搭载该公司下一代旗舰处理器（IT之家注：不出意外的话应该是天玑 9300）的手机上更好地支持 Llama 2 LLM。

联发科称：“联发科技将于今年晚些时候推出的下一代旗舰芯片组，将采用专为运行 Llama 2 而优化的软件堆栈，以及具有 Transformer 主干加速、减少占用空间访问和 DRAM 带宽使用的升级 APU，进一步增强 LLM 和 AIGC 表现。”

联发科技表示，预计支持 Llama 2 的生成式人工智能应用将可用于搭载其下一代芯片组的手机。该公司还补充称，这些手机计划于 2023 年底上市。

联发科和高通都宣布对设备上的生成式人工智能提供更好的支持是一件好事，因为在本地运行生成式人工智能任务具有隐私优势，因为用户的数据不会发送到云端进行推理。

至于天玑 9300 芯片组，据悉其将采用激进的设计。IT之家注意到，该公司已经确认该芯片组将使用 Arm 的 Cortex-X4 和 A720 CPU 内核，以及 Immortalis-G720 GPU，有爆料称该芯片组将使用四个 Cortex-X4 大核心和四个 A720 中核。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。