可优化代码、撰写邮件等，消息称三星 9 月披露自家类 ChatGPT 生成式 AI 细节

IT之家 8 月 24 日消息，根据韩媒 Korea Daily 报道，三星计划 9 月 12 日举办 Real Summit 2023 活动，将推出自家版本的生成式 AI。

三星将会在活动中，向公众、媒体和三星客户公开生成式 AI 的相关信息，具备类似于 ChatGPT 的诸多技能。

IT之家从报道中获悉，三星研发的类 ChatGPT 现阶段主要服务于内部员工，提供优化编程代码、撰写电子邮件、记录文档摘要等功能，以提高员工的工作效率。

图源 Pexels

三星自家的生成式 AI 现阶段不会向公众开放，目前内部正在封测中。该媒体预估将于 10 月开始测试优化编程代码等功能，在 2023 年底或 2024 年初向员工开放该工具。

至于该服务名称，该媒体推测可能会叫作“Simply Chat”，该公司已经于本月早些时候向韩国知识产权信息服务中心（KIPRIS）提交了商标申请。

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