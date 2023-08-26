AMD 建议：开启 FSR 3 帧生成技术前确保游戏 60+ FPS 运行，从而降低延迟

IT之家 8 月 26 日消息，AMD 最新的 FSR 3 技术现已宣布将在今年秋天开始推出，其中包括帧生成技术，可以大幅提升游戏帧数。FSR 3 的帧生成技术不需要专有机器学习硬件，支持 AMD 和英伟达的显卡以及游戏主机，AMD 建议在 RX 6000 或 RTX 30 系列及更新显卡上开启该功能，从而获得更好的体验。

AMD 建议，在启用 FSR 3 帧生成之前确保游戏能以 60+ FPS 运行，以减少该技术引入的延迟问题。

为应对帧生成带来的延迟问题，AMD 为锐龙 7000 显卡带来了 AMD Radeon Anti-Lag+ 技术，可在 9 月份的新驱动中开启。开启后，可进一步降低受支持游戏的延迟。AMD Radeon RX 6000 系列或更旧显卡的游戏玩家在玩 FSR 3 游戏时，可以开启适用于所有游戏的 Anti-Lag 功能。

据 IT 之家此前报道，AMD 现已宣布 FSR 3 今秋上线，《不朽者传奇》《Forspoken》首发。此外，AMD 宣布还有 10 款将在未来支持 FSR 3 的游戏，其中包括《赛博朋克 2077》和《黑神话 悟空》。

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