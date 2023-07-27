完美世界 CEO 萧泓：今年 Dota 应该能进亚运会

IT之家 7 月 27 日消息，在今日举行的 ChinaJoy 官方同期会议 2023 CDEC 高峰论坛上，完美世界 CEO、完美世界电竞与平台 CEO 萧泓表示，今年 Dota 应该能进亚运会。

▲ 图源 Dota 2 官网

萧泓认为，此前大众对电竞的重视程度远不及传统体育，而如果电竞能进入亚运会，则会进一步推动电竞的大众化发展。他还表示，今年 6 月初，Dota 国家集训队在完美世界电竞中心完成了集训。除此之外，完美世界也构建了很多赛事体系，完善电竞生态。

IT之家此前报道，在今年 9 月举办的杭州亚运会上，电竞项目将首次成为亚运会正式竞赛项目，本届亚运会电竞项目设有英雄联盟、王者荣耀（亚运版）、和平精英（亚运版）、Dota 2、梦三国 2、街霸 5 和 FIFA Online 4 等项目。

此外，日本爱知・名古屋亚组委也在 7 月初确认电子竞技将入选 2026 年爱知・名古屋亚运会，但具体的竞技项目暂未公布。

萧泓还表示，2017 年，OpenAI 在 Dota 比赛上推出了 AI 电竞选手与世界级选手进行比赛，选择 Dota 是因为这款游戏十分复杂，需要团队合作、决策，涉及很多维度，如果能开发出一个 AI 模型驾驭 Dota，那么就可以驾驭很多游戏。

萧泓强调，AI 会对电竞产生极大赋能，如今很多职业选手也在使用 AI 陪练，普通用户的辅助 AI 也会很快与玩家见面。

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