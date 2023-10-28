苹果发布 iOS / iPadOS 17.2 和 macOS Sonoma 14.2 首个公测版

IT之家 10 月 28 日消息，苹果公司今天面向公测用户，发布了 iOS / iPadOS 17.2 以及 macOS 14.2 的首个公测版更新，邀请非开发者用户提前进行测试。

公测人员可以打开“设置”应用程序，再打开“软件更新”，点击“Beta 更新”选项，切换进入到 iOS / iPadOS 17 公测版本。

本次公测版内容，和苹果昨天面向开发者发布的 iOS 17.2 Beta 1 更新内容相关，最值得关注的是引入了“手记”应用程序。

上图来自 @JessePinkmen 评论

IT之家在此附上本次更新主要内容如下：

手记应用上线

用户更新 iOS 17.2 Beta 1 更新之后，最值得关注的改进就是可以使用“手记”应用。

IT之家在此附上苹果官网介绍如下：

手记 app 是用来回顾和重温你特别时刻的新方式 *。你可以随手记录自己对人生大事或日常琐事的思考；为任意手记添加照片、音乐、录音等素材，让内容更细致；还可标记重要时刻，日后再来重温，从中发现新的领悟或定下新的目标。

Message 应用贴纸 Reactions

用户在短信（Messages）应用中，长按任意聊天气泡，可以添加贴纸反馈（sticker response），会出现在信息的右下角。

已经有一个选项可以将贴纸或表情符号拖到任何消息气泡上，但这是一种更快的方法，可以通过比点击反应更具表现力的快速图形来快速响应消息。

协作 Apple Music 播放列表

现在可以选择在 Apple Music 中创建可供多人添加的播放列表。在您创建的播放列表中，点击应用程序右上角的三点图标。

然后选择“协作”选项，然后选择“开始协作”。您将能够创建播放列表的链接，任何有权访问该链接的人都可以添加到该播放列表。

您还可以通过二维码邀请他人加入，如果您愿意，您可以批准每个要求加入的人。

收藏 Apple Music 播放列表

您在 Apple Music 应用程序中收藏的歌曲现在已聚合到收藏夹播放列表中。

Apple Music 收听历史记录 Focus 过滤器

Apple Music 收听历史记录功能有一个焦点过滤器，因此如果您想让其他人使用您的设备收听音乐，您可以激活此功能以关闭收听历史记录，这样他们的歌曲选择就不会影响您的推荐。

Action Button 新增翻译操作

iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 用户现在可以为操作按钮选择新的翻译选项。

当操作按钮设置为翻译时，按住会导致 iPhone 弹出一个翻译窗口来监听语音文本。它能够使用您之前在翻译应用程序中设置的语言从一种设定语言翻译成另一种语言。

iMessage 联系人密钥验证

苹果去年 12 月以预览版的形式，推出了 iMessage Contact Key Verification，该功能主要面向那些有“特殊数字威胁”的群体（例如记者、人权活动人士和政府官员）。

用户可以确保没有“中间人”窥探 iMessage 对话，并且有一个联系人验证码，以便 iMessage 用户可以在面对面会议或 FaceTime 通话期间验证他们正在与正确的人通话。

在 iCloud 中同步短信

设置应用程序中 iCloud 中的“消息”部分已重命名为“iCloud 中的消息”。它显示消息占用的存储总量、同步到 iCloud 的消息数量以及上次同步的时间。还有一个“立即同步”选项来强制更新。

苹果此前表示，额外的设置将通过 iOS 17 中的 iCloud 消息同步，例如短信转发、发送和接收账户以及跨设备的短信过滤器，因此这些额外设置可能会同步。

Apple TV 应用

苹果已经在 iPhone 和 iPad 上的 Apple TV 应用商店部分中删除了电影和电视节目的单独内容。

彭博社的马克・古尔曼表示，作为电视应用程序重新设计的一部分，苹果还计划取消从 iTunes 应用程序购买电视节目和电影的选项，但这尚未发生。

紧急警报 Local Awareness

在“设置”应用程序的“通知”>“紧急警报”下，有一个可以打开的新“本地感知”选项。苹果表示，本地感知功能使用您的大致位置来提高紧急警报的及时性、准确性和可靠性。

天气小部件

有新的详细信息、每日预测和日出 / 日落小部件。详细信息显示降水概率、紫外线指数、风速和空气质量等信息，而每日天气预报则以小部件大小提供未来几天的天气信息。

数字时钟小部件

苹果引入一个新的数字时钟小部件，可以添加到主屏幕或锁定屏幕。

联系人海报

现在，在“通讯录”应用中设置联系人海报时，您可以为您的姓名选择彩虹色文本。

Books 应用新增翻页动画

图书应用程序中的翻页动画有一个新的“快速淡入淡出”选项。苹果还删除了可以打开以快速滚动内容的图标。

AirPlay

有一个新的“AirPlay 接收器”设置，允许即将推出的 Apple Vision Pro 耳机将内容传输或共享到 iPhone。

苹果今年早些时候宣布的酒店“AirPlay”功能似乎已经上线或即将上线。它旨在让您将“AirPlay”内容从“iPhone”或“iPad”传输到配备 AirPlay 的智能电视。

拟我表情

苹果为 Memoji 添加了“身体”部分，用户可以在其中自定义腰部、胸围、肩膀和手臂。

新闻应用

新闻应用程序现在支持实时活动，以跟踪与新闻相关的事件。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。