照片的“美”，都体现在哪些方面？

不少人都曾经有过这种感受：一些照片看起来非常一般，为什么还会有很多人认可？

在学习摄影的过程中，这种现象还是比较普遍的，并不是所有人都会对一张照片的美有共鸣，这一方面与每个人的经历有关，不同的经历、文化背景等会造就不同的品味，另一方面，也与照片本身的“美”有关。

照片的美，体现在很多个方面，首先是其本身直观的视觉表现，如光影结构的塑造、色彩的亮丽、构图的精准等，这些元素往往可以提供更强的视觉冲击力，让人在第一时间就感受到照片呈现出的美。

除了直观的表达外，照片的美还有一些抽象的表现，如照片中元素的搭配、组合，照片中存在的呼应、暗示等。

其中比较常见的就是照片中的秩序，照片中被记录下的各种元素以抽象的方式去表现出平衡、统一、和谐的感觉，这种美的表现有时需要剥离物体本身去理解，甚至去挖掘其中的隐喻。

这种表现经常出现在一些肖像、创意、静物摄影中，以“没有实际意义”的方式展现出来，因此不同的人对之有不同的感受。

另外，摄影也很强调“纪实”，对比绘画，摄影有更强的客观性，因此照片的故事性、真实性和拍摄的时机就显得十分重要。

“如果你拍得不够好，是因为你离得不够近。”

战地摄影师罗伯特・卡帕的这句话说明了照片纪实性的重要性，也反映出了对于某些题材来说，照片的记录性可能大于艺术性，很多照片能拍下来、能反映故事就非常不错了，精准的曝光、恰到好处的构图等只是锦上添花。

所以，照片的美是以多种方式展现出来的，对照片产生不同的感受也是非常正常的现象，在肯定审美 gap 存在的同时，也可以尝试着以多视角、多立场去分析照片，这也能帮助我们进步。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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