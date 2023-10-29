谷歌 Bard 聊天机器人升级，可实时生成回复

IT之家 10 月 29 日消息，大型语言模型（LLMs）并不是瞬间就能给出答案的，所以在输入问题和得到回答之间会有一段延迟。必应聊天提供回答的方式是在回答完全生成前逐行显示一部分回复，而谷歌 Bard 则是回答完全生成后一次性显示全部回复，不过现在谷歌 Bard 也已经提供类似必应聊天的回复方式。

谷歌现在为 Bard 提供了一个“实时响应”的选项，让回复感觉更快速。开启该选项后，回答在进行中时就会实时显示，文字就会一行一行地出现。如果不想让 Bard 实时回答你的问题，仍然可以从右上角的齿轮图标中切换“实时回复”和“完成后回复”的选项。

如果你不喜欢正在生成的回复，也可以中断 Bard 机器人的回复。当 Bard 开始生成回复时，会看到一个“跳过回复”的按钮出现在输入框上方。按下它 Bard 就会停止生成回复，让你可以输入另一个问题或者重新生成回复，而不用等待显示完整个答案。

谷歌 Bard 还允许用户修改回复的风格，让它变得更“随意”或者更“专业”，而且还可以通过点击底部菜单栏的谷歌标志来对照搜索中的信息来核对任何答案。

IT之家注意到，除了这些功能，谷歌还推出了一些其他更新，包括现在可以一次性总结更多的邮件，而且也可以“更好地理解”你什么时候需要最新的邮件。

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