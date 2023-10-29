新研究：鸽子解决问题的方式类似于人工智能

IT之家 10 月 29 日消息，一项由美国俄亥俄州立大学和爱荷华大学的研究人员进行的研究发现，鸽子在解决问题时使用了一种类似于人工智能的“暴力算法”方法。

图源 Pixabay

俄亥俄州立大学的心理学教授布兰登・特纳说，研究人员发现“有非常强的证据表明，鸽子的学习机制与现代机器学习和人工智能技术的原理相似”。

IT之家注意到，研究人员向鸽子展示了一些刺激物，包括不同宽度的线条、同心圆和分段圆环，要求鸽子通过啄左边或右边的按钮来对刺激物进行分类。如果鸽子回答正确，就会得到一块食物作为奖励。

通过反复试验，鸽子在一项较简单的任务中将正确答案的比例从 55% 提高到 95%。在相对较难的题目中，其“正确率”也从 55% 提高到 68%。研究人员使用人工智能进行了相同的测试，发现人工智能也学会了减少错误的次数。在这项研究中使用的人工智能模型和鸽子解决问题的方法都是“联想学习”和“纠错”。

这项研究发表在《IScience》杂志上，指出鸽子具有先进的认知和注意力过程，能够解决“非常广泛”的分类任务。

特纳称，这些发现表明，鸽子是天生的“非常高效”的学习者，但不能像人类那样将信息进行概括。

特纳表示，鸽子使用了联想学习，即将两件事物联系起来，比如狗明白当它们坐下时会得到食物。通常认为，联想学习被认为“太原始”，无法进行视觉分类等操作，但对于鸽子来说显然不是这样。

研究人员表示，当人类无法找出规律来理解给鸽子的任务时，他们往往会放弃任务。“鸽子不试图制定规则。它们只是用这种暴力的方式进行试错和联想学习，在某些特定类型的任务中，这有助于它们比人类表现得更好。”特纳说。

特纳称：“为我们是多么聪明而庆祝，因为我们设计了人工智能，同时我们又贬低鸽子是愚蠢的动物，但是指导这些人工智能机器行为的学习原则与鸽子使用的非常相似。”

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