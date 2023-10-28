11 月 2 日发行，AI 助力“约翰・列侬”演唱披头士乐队最后一首“新曲”《Now and Then》

IT之家 10 月 28 日消息，传奇乐队披头士乐队最后一首歌曲《Now and Then》将于 11 月 2 日发行，该歌曲将由 AI 算法补全，会以约翰・列侬的声音进行演绎。

图源：Business Wire

这首歌曲最大的亮点在于利用 WingNut Films 的人工智能算法，通过训练约翰・列侬排练时的声音，可以补全尚未完成的这首作品。

约翰・列侬 (John Lennon) 在 20 世纪 70 年代录制了《Now and Then》的试听版录音带，但从未正式发行。2021 年，导演 Peter Jackson 制作了纪录片系列《The Beatles: Get Back》，该片使用 WingNut 技术来编辑部分乐器和人声。

现在，该算法被用来处理演示录音中列侬的声音，从而可以保留原始声音的清晰度并将其与录音中播放的音乐分开。

这首歌曲作为官方制作的歌曲发布，并附有一部 12 分钟的纪录片《The Last Beatles Song》，专门介绍了这首音乐作品的创作历史。其中包括保罗・麦卡特尼、林戈・斯塔、乔治・哈里森以及列侬的儿子肖恩・小野-列侬和彼得・杰克逊的评价。

IT之家此前报道，1980 年列侬在纽约的家门口被枪杀，哈里森则在与癌症斗争多年后于 2001 年去世。披头士乐队目前还在世的成员仅有麦卡特尼和 83 岁的鼓手林戈・斯塔尔。

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