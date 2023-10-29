7 款极具未来感的机器人、踏板车和飞机亮相 2023 年东京车展

IT之家 10 月 29 日消息，2023 年东京车展于 10 月 25 日正式开幕，带来了大量可供观赏和启发的非汽车技术，其中便有这 7 款极具未来感的机器人、踏板车和飞机。

丰田 Land Hopper

Land Hopper 在不使用时可以折叠起来并存放在后备箱中，丰田表示，Land Hopper 的三轮设计意味着用户可以在一些急转弯处用力倾斜。

铃木 MOQBA

这款四足电动滑板车有大量的关节来帮助爬楼梯，旨在适应多种用途，可以转变为医疗担架、电动椅，甚至是一种携带物品的方式。

雅马哈 Motoroid2 电动摩托车

这款电摩可以识别车主，无需支架即可自行平衡。

本田电动垂直起降飞机

本田展示了其电动垂直起降（eVTOL）的模型，这种混合动力飞机使用燃气轮机和电池用以飞行，适用于城市之间的个人飞行。

雅马哈 TMW

与 Land Hopper 一样，雅马哈的越野三轮车也配备了三个轮子。TMW 的两个前轮独立移动，可在土路上进行操控。这款三轮车的亮点是前篮，无论转弯困难还是山坡陡峭，它都可以保持水平。

斯巴鲁飞行器

斯巴鲁的飞行器与本田的 eVTOL 截然不同，它更像是一架放大的无人机，驾驶舱位于中心。

TSUBAME INDUSTRIES ARCHAX

该机器人的最高时速仅略高于 6 英里（IT之家备注：约 9.66 公里）/小时，但其 3.5 吨的重量和 15 英尺的高度看起来确实具有威胁性。

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