加州将拨款 4050 万美元建设 270 个电动汽车快充桩

IT之家 10 月 29 日消息，加州州长加文・纽瑟姆（Gavin Newsom）宣布，加州将拨款 4050 万美元（IT之家备注：当前约 2.96 亿元人民币）联邦资金用于建造电动汽车（EV）快速充电桩。

这笔联邦资金将用于在加州高速公路沿线 26 个地点建造 270 个电动汽车快速充电桩。

这笔资金来自美国的基础设施投资和就业法案（IIJA），该州预计将获得超过 3.8 亿美元（当前约 27.82 亿元人民币），用于建设 6600 英里（约 10621.67 公里）的电动汽车走廊，每 50 英里（约 80.47 公里）至少配备 4 个快速充电桩。

加州国家电动汽车基础设施资助计划地图

新闻稿写道：“我们将用这笔钱为加州人民提供服务，在全州范围内建造电动汽车充电桩，同时我们将继续让更多清洁汽车上路。”

其他相关资金来源包括联邦国家电动汽车基础设施（NEVI）计划，旨在创建一个从东海岸到西海岸的快速充电网络，以及联邦公路管理局批准的加州 NEVI 部署计划，该计划使加州能够获得 8170 万美元（当前约 5.98 亿元人民币）。

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