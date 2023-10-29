因销售火爆，富士胶片 X-T5 和 X-S20 相机在日本暂停接单

IT之家 10 月 29 日消息，富士胶片在日本官网发布声明，表示由于销售持续强劲，入境需求大幅增加，收到的无反数码相机订单远远超出了预期，导致无法跟上产品供应。

声明显示，富士胶片将暂停接受以下产品的订单，已经订购的产品需要一些时间才能交付。

FUJIFILM X-T5 黑色 / 银色

FUJIFILM X-T5 / XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS 套机 黑色 / 银色

FUJIFILM X-S20

FUJIFILM X-S20 / XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ 套机

IT之家注意到，外媒 PetaPixe 以联系富士胶片，确认供应问题不会影响北美市场。FUJIFILM X-T5 及其套件均已上市，X-S20 及其各种套件（包括 XC 15-45mm 套件）也已上市。

X-T5 代表着 XT 系列的回归，比前代更小、更轻，采用旗舰 X-H2 的静态功能，包括 40MP 像素 X-Trans 5 APS-C 传感器，国内单机身售价 11990 元。

富士表示，X-T5 的性能得到普遍提升，包括更高的图像质量、ISO125 标准感光度、高达 1/180000 秒的快门速度，以及像素位移多重拍摄带来的多变摄影风格。

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