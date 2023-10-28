索尼 11 月 8 日举行特别活动，有望发布 A9III 相机和 300mm F2.8 GM 镜头

IT之家 10 月 28 日消息，据 sonyalpharumors 消息，索尼日本发布预热，将于 11 月 8 日至 9 日在横滨举行的“特别活动”。

sonyalpharumors 表示，索尼的预热证实了此前的传言，即索尼将于 11 月 8 日举行产品发布会。以下是索尼可能发布的新品：

索尼 300mm F2.8 GM（99% 可能性）

配备新传感器的索尼 A9III 相机（70% 可能性）

索尼 A1 固件更新（70% 可能性）

此前消息称，索尼 A9III 将搭载 2400 万像素 CMOS，支持 30 张 / s 的最高连拍速度，自动对焦系统与 Alpha 1 相同，支持 6K 60 帧 12bit raw 视频拍摄，还支持 6K 超采下的 4K 60 帧 10bit 422 拍摄以及 S35 模式下的 4K 100/120 帧拍摄。

据IT之家此前报道，索尼在 2019 年发布了 A9 II 相机，采用了约 2420 万有效像素 Exmor RS CMOS 堆栈式全画幅影像传感器，支持约 20 张 / 秒的速度进行无黑屏静音连拍，最高可连续拍摄 361 张 JPEG 图片或 239 张压缩 RAW 图片，首发 34999 元。

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