苹果印度公司营收创纪录：接近 5000 亿卢比里程碑，净利润同比增长 76%

IT之家 10 月 29 日消息，苹果在 8 月公布了第三季度财报，整体而言有点令投资者失望，但大中华市场表现却意外强劲，而印度市场的 iPhone 销售也再创新高。

虽然苹果财报中没有提到印度市场营收细节，但根据苹果向公司注册处 (RoC) 提交的监管文件，苹果公司今年在印度的业务收入已接近 5000 亿卢比，这是苹果在印度创造的又一个里程碑。

数据显示，苹果印度 2022-23 财年销售额增长了 48%，达到 4932.1 亿卢比（IT之家备注：当前约 433.53 亿元人民币）；该公司净利润也飙升 76% 至 222.9 亿卢比。

RoC 备案文件显示，苹果印度公司 94.6% 的收入来自产品销售，其余 5.4% 来自售后维护和付费服务。值得一提的是，苹果尚未全面拓展其在印度的服务业务，印度的服务业务约占其全球总销售额的 30%。

《经济时报》指出，这是过去五年来苹果在印度净利润增长最快的一次。分析师将这种增长归因于新一代设备销售份额的提高，这些设备提供了更高的利润率。此外，零部件成本也有所下降，从而促进了利润的激增。

手机市场跟踪机构 Counterpoint Research 研究总监塔伦・帕塔克 (Tarun Pathak) 预测，苹果在印度的业务未来几年将继续增长。

Counterpoint Research 研究总监塔伦・帕塔克 (Tarun Pathak) 预测，苹果在印度的业务未来几年将继续保持增长。

商业情报公司 Altlnfo 创始人 Mohit Yadav 表示，这一增长展示了苹果无限的扩张潜力。他表示：“苹果公司在财务方面表现出了非凡的审慎态度，这体现在其营收和利润的高百分比增长上，这表明该公司具有无限的增长潜力。”

虽然 iPhone 目前推动了印度的大部分销售，但帕塔克认为其他收入来源，例如其他产品和服务，在不久的将来也将作出重大贡献。他进一步解释说，利润的增长可归因于新一代设备份额的提高，iPhone 在印度平均售价的持续上涨就证明了这一点。

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