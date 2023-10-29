AI 机器人和人类互扇耳光，最后谁能赢？

人类和 AI 机器人比赛互扇嘴巴子，谁会先扛不住？

在扇耳光大赛上，人类老哥力从地起，扭腰转胯，一招横扫千军巴掌就扇到了机器人的脸上，并把它打飞了出去，差点直接关机。

上一个对机器人重拳出击并让我印象深刻的人类还是美国队长，而这哥们看起来也是骨骼清奇，加入复仇者联盟指日可待。

不过机器人似乎恢复了一下就没事儿了，站起来后对着人类就还击了一巴掌，直接送给对方婴儿般的睡眠，拿下了比赛的胜利：

看起来力量这方面，还是机器人优势大一些啊。

不过等等，现在科技已经这么发达了？前一阵机器人还只能跳广场舞，现在都能上擂台比赛了？

甚至它还有庆祝动作，这也太拟人化了。

其实仔细观察一下就能发现，这个画面自然是假的，一眼恶搞作品。但不得不说，效果也是越来越逼真。

扇耳光大赛确实存在，狂丸之前介绍过类似的比赛，而这段内容原本也是人类对战人类，对战黑衣服老哥的是一位穿着蓝色衣服的选手。

整活儿的频道名叫 EspacioNX，他平时都是发布一些关于体育游戏的内容，只不过心血来潮，用 AI 工具轻松就把真人替换成了机器人，然后就有了这荒诞的一幕。

此外，这个频道还让机器人参加了 UFC 格斗：

这次直接把机器人修改到了游戏里，一个左正蹬，一个右鞭腿，把人类老同志偷袭在地。

还让外星人参加扇耳光大赛，一样的配方，不一样的味道，这个外星人的视觉效果就粗糙了不少。

其他网友也跟着制作了类似的恶搞内容，机器人与机器人互扇耳光：

网友看完感叹脑洞够大，让奇葩的比赛变得更奇葩了。

也有人感叹还好是假的，不然按机器人的力气，估计一巴掌能把人的脑袋打掉。

当然也有人一时间真假难辨，傻傻分不清楚。

总之，这类玩法中，机器人基本和人类动作同步，这种精细程度还以为需要一个特效团队来做，但其实现在用 AI 工具就够了。

这个工具名叫 Wonder Dynamics，它的主要功能就是可以让视频中的真人替换为 CG 动画，而把人替换成机器人正是它的标志性玩法。参加耳光大战的机器人，应该就是这位了：

选择素材，加入想要替换的视频，让 AI 开始干活儿，然后原视频中的人物就成了千奇百怪的样子。

替换后的机器人基本可以模仿出原人物的大部分肢体动作：

翻跟头跑酷也能流畅替换：

而这种简单的操作也直接引发了机器人世界大战，人类已经和机器人打成了一锅粥了，「战场」遍布各种领域。

像是机器人突然开始和人类打乒乓球，最后的动作把运动员的潇洒感都还原出来了。

还有打网球的，一阵拉扯后机器人拿下了一球：

被替换上场的机器人和队友配合起来看不出违和感。

机器人冲浪。

和人类一起赛跑。

机器人跳远。

花样滑冰。

甚至还能替换成踢足球，一个进攻一个防守，突然为国足崛起找到了新的思路。

除了体育比赛，网友还让「机器人」乱入各种场面，例如和波士顿动力的机器狗一起散步。

向关心它的人类泼水。

和人类一起跳舞。

第一次看到这么飘逸的机器人。

妈惹法克侠的名场面，也被替换成了机器头：

估计随着 AI 工具的发展，未来的恶搞与乐子还会有更多。但也有爱「机」人士表示担忧，呼吁别再恶搞机器人了，又是扇耳光，又是让人家做运动，怕不是未来「人机大战」的起因就在这了。

想想还挺有道理，未来末世，人类最后的幸存者一脸悲愤地向机器人大喊，为什么要灭绝人类。

而机器人则淡淡回复，请看 VCR。

本文来自微信公众号：狂丸研究所 （ID：kuangwanplay），作者：狂丸

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