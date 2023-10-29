OpenAI 首席科学家：总有一天人类会选择与机器融合

IT之家 10 月 29 日消息，据《麻省理工科技评论》，OpenAI 的联合创始人兼首席科学家 Ilya Sutskever 近日接受采访，谈及公司及 AI 行业的未来发展。

Ilya Sutskever 表示，当前他的首要任务并非制作“下一个 GPT 或 DALL-E”，而是研究如何阻止“超级 AI”的失控。他还认为 ChatGPT 可能是有意识的，世界需要清醒地认识到 AI 真正的力量。“总有一天，人类会选择与机器融合。”

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他还坦言，ChatGPT 的发展，已经改写了很多人对未来的预期，把那些“永远不会发生”的事变成了“比你的想象还要更快发生”的事。在预测 AGI（IT之家注：全称 Artificial General Intelligence，通用 AI / 通用人工智能）的发展前景时，他说“重要的是讨论它的发展方向”，并认为总有一天，人类真的会拥有 AI。

报道称，当其他人还在为机器能与人类的智能相媲美而感到不安时，Ilya Sutskever 正在为机器能超越人类而做准备。他称之为人工超级智能（Artificial Superintelligence）：“它会看得更透彻，能够看到我们看不到的东西。”

他以 AlphaGo 举例：2016 年，AlphaGo 以 4-1 的比分击败了韩国围棋选手李世石，在双方的第二局比赛中，AlphaGo 走出了对局史上“前所未有”的制胜棋。“它找出了下围棋的方法。与人类几千年来共同开发的方法不同，它提出了新的想法。”

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