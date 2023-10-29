英伟达 RTX 4080 SUPER、4070 Ti SUPER 、4070 SUPER 显卡规格曝光

IT之家 10 月 29 日消息，英伟达自 RTX 20 系列之后，就未曾再推出 Super 版本显卡，RTX 30 系列只有 Ti 命名版本，RTX 40 系列也延续了这一规则。

这几天，围绕 NVIDIA GeForce RTX 40“SUPER”GPU 的传闻一直不断，Kopite7kimi 最新发布的传闻谈到了这三款显卡的部分规格。

Kopite7kimi 也强调，这些规格是“几周前”的，在最终配置确定之前可能会变，而命名方案和定价也需要等到最后一刻才会敲定。

首先是 RTX 4080 SUPER，据传它将采用 AD103-400 GPU 核心，拥有 10240 个内核、320 个 TMU、112 个 ROP 和 64 MB 二级缓存。

此外，该 GPU 将使用 256bit 总线接口，这意味着它仍将使用 16GB GDDR6X 显存，与 RTX 4080 非 SUPER 版本相同。

第二个是 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER。可能各位读者会觉得这种又有 Ti 又有 Super 的命名很奇怪，而这里 Kopite7kimi 同样也认为它的命名非常奇怪。

在规格方面，这款显卡据说将会采用 AD103-275 / AD102-175 GPU SKU，两个版本拥有相同的 8448 个核心和 48 MB 二级缓存。

最后是 NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER，据说它将采用 AD104-350 或 AD103-175 配置，两个版本均具备 7168 个核心，预计将配备 48 MB 二级缓存。

此外，这款显卡似乎仍将坚持使用 12GB GDDR6X 显存，不过我们可以期待英伟达升级更高规格的的美光 DRAM，从而降低 192bit 总线接口的压力。

IT之家简单汇总三款新显卡规格传闻：

RTX 4080 SUPER 相比 RTX 4080 提升 5%（核心数 10240 对 9728）

RTX 4070 Ti SUPER 相比 RTX 4070 Ti 提升 10%（核心数 8448 对 7680）

RTX 4070 SUPER 相比 RTX 4070 核提升 22%（核心数 7168 对 5888）

如果英伟达最终方案沿用下来，那么 RTX 4070 SUPER 恐怕将会是升级幅度最大的一款产品，这也是英伟达用来对抗 AMD RX 7800 XT 这一细分市场的真正手段。

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