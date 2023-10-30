御风未来自研 2 吨级电动垂直起降飞行器 M1 成功首飞：可乘坐 5 人，设计航程 250 公里

IT之家 10 月 30 日消息， 御风未来官方宣布，其自主研发的 2 吨级 eVTOL（电动垂直起降飞行器）M1 首架机在上海金山成功完成首飞，适航相关工作也在有序推进。首飞后的 M1 真机将在第六届中国国际进口博览会迎来全球首展。

IT之家从官方公众号获悉，M1 首架机，采用了复合翼构型方案，拥有 20 个旋翼，最大载重 500 公斤，可乘坐 5 人，巡航速度 200 公里 / 小时，设计航程为 250 公里。未来将主要用于解决城市内、城市间的短途空中出行需求，让 2-3 小时的车程距离，缩短到 30 分钟左右。

此前，御风未来于 2022 年 9 月对外正式发布了载人 eVTOL M1 设计方案，2023 年 3 月底 M1 首架机正式从工厂下线，于 9 月正式开始首轮飞行测试。

御风未来创始人兼 CEO 谢陵表示，M1 首飞成功验证了我们之前对中国新能源技术和产业链的判断：中国的电池、电机、电控技术的快速发展和迭代完全有能力支撑中国乃至全球未来的航空电动化发展，我们完全有能力把 eVTOL 的核心产业链留在中国。

御风未来表示：“在 M1 飞行器首飞成功后，这款飞机有望成为‘我国首架自主研发、全国产化的 2 吨级电动垂直起降飞行器’，在电动系统、飞控系统、复合材料等三个核心环节全部实现国产化，完成中国企业在全球 eVTOL 赛道“全国产化”里程碑式的突破”。

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