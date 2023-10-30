加拿大 Unifor 工会对 Stellantis 工厂进行罢工，超 8200 名成员未能达成协议

IT之家 10 月 30 日消息，据路透社报道， 加拿大工会 Unifor 已开始对 Stellantis 加拿大的所有工厂进行罢工，超过 8200 名成员未能在劳工合同谈判中达成临时协议。

工会正在寻求提高工资和养老金，谈判团队还优先就 Stellantis 布兰普顿装配厂的电动汽车转型工人进行谈判。

Unifor 在一份声明中表示：“我们已经取得了进展，我们将继续通宵谈判。”Stellantis 表示，对罢工行动“极其失望”，并将继续讨价还价，直至达成协议。

IT之家注意到，Unifor 在加拿大的谈判与美国汽车工人联合会（UAW）的谈判是分开的。UAW 和 Stellantis 就新的劳动合同达成了初步协议。

Unifor 在与加拿大汽车制造商的谈判中采用了“讨价还价”的方式，先后与福特、通用汽车达成协议。

通用汽车在加拿大的三个工厂的 4300 名工人举行罢工后不久，就与 Unifor 达成了协议，而与福特的协议是在威胁罢工之前达成的。

Unifor 还试图解决 Stellantis 特有的问题，包括折算养老金和针对零件配送中心外包人员的保护。

底特律三巨头的加拿大业务比其美国业务小得多，但都在加拿大设有重要工厂。

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