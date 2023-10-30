斯巴鲁汽车（中国）召回 15470 辆进口森林人、傲虎、BRZ 系列汽车，用户手册缺少灯泡更换说明

IT之家 10 月 30 日消息，据国家市场监督管理总局公告，斯巴鲁汽车（中国）有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。

自即日起，召回部分进口森林人、傲虎、BRZ 系列汽车，共计 15470 辆，具体如下：

2021 年 12 月 6 日至 2022 年 12 月 22 日期间生产的进口 2022-2023 年款森林人系列汽车，共计 8232 辆；

2021 年 2 月 18 日至 2023 年 3 月 1 日期间生产的进口 2021-2023 年款傲虎系列汽车，共计 5250 辆；

2022 年 9 月 1 日至 2023 年 4 月 21 日期间生产的进口 2023 年款 BRZ 系列汽车，共计 1988 辆。

IT之家注意到，本次召回范围内车辆的用户手册等随车文件中缺少外部灯丝灯泡更换方法的相关说明，可能导致更换灯泡时安装错误，存在安全隐患。

斯巴鲁汽车（中国）有限公司将为召回范围内的车辆免费提供外部灯丝灯泡更换方法的增补手册，以消除安全隐患。

斯巴鲁汽车（中国）有限公司将通过授权经销商，以挂号信、电话、微信等方式通知相关用户，安排召回维修事宜。

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