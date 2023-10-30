中国一汽集团有限公司召回 60 辆解放品牌货车，示廓灯、侧防护等存在安全隐患

IT之家 10 月 30 日消息，IT之家从国家市场监督管理总局官网公告获悉，日前，中国第一汽车集团有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自即日起，召回以下车辆：

一、2020 年 1 月 3 日至 2020 年 11 月 14 日一汽解放长春基地生产的部分解放品牌 J6L 仓栅式运输车，共计 4 辆。

本次召回范围内车辆的车厢上未安装后示廓灯，在夜间或道路照明条件差的情况下无法显示车辆轮廓，可能引发交通事故，存在安全隐患。

一汽解放汽车有限公司将免费为召回范围内的车辆安装后示廓灯，以消除安全隐患。

二、2020 年 6 月 2 日至 2020 年 11 月 11 日一汽解放长春基地生产的部分解放品牌 J6P 仓栅式运输车，共计 8 辆。

本次召回范围内车辆的侧防护、后防护装置强度不足或下边缘离地高度过大，可能无法起到有效防护作用，存在安全隐患。

一汽解放汽车有限公司将免费为召回范围内的车辆重新安装侧防护、后防护装置，以消除安全隐患。

三、2020 年 4 月 30 日至 2020 年 10 月 22 日一汽解放长春基地生产的部分解放品牌 J6L、J6P 仓栅式运输车，共计 21 辆。2020 年 5 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日一汽解放青岛基地生产的部分解放品牌 JH64 仓栅式运输车，共计 27 辆。

本次召回范围内车辆的顶棚杆未与侧面栏栅固定，或顶棚杆纵向间距过大，导致车辆装载货物有超高、超载及顶棚杆脱落的风险，存在安全隐患。

一汽解放汽车有限公司及一汽解放青岛汽车有限公司将免费为召回范围内的车辆重新装配顶棚杆，并进行焊接固定，以消除安全隐患。

本次召回活动是在国家市场监督管理总局启动缺陷调查情况下开展的。受调查影响，中国第一汽车集团有限公司决定采取召回措施，消除安全隐患。

中国第一汽车集团有限公司将以挂号信、电话等形式通知相关车主。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。