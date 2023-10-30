OPPO A2 手机官宣 11 月 11 日开售：天玑 6020 处理器，5000mAh 电池

IT之家 10 月 30 日消息，OPPO A2 手机将于 11 月 11 日正式开售，此前这款新机已经通过工信部认证并现身电信产品库。

▲ 图源 @完美编排数码

从海报上可以看到，OPPO A2 手机采用直角边框设计，至少提供绿、紫两款配色，12GB+512GB 版本售价为 1799 元，官方宣称该手机“可能是最划算的 512GB 手机”。

电信产品库显示，OPPO A2 手机的尺寸为 165.61mm×76.02mm×7.99mm，重量为 193g，正面配备 6.72 英寸 LCD 单孔直屏，分辨率为 1080*2400，提供冰晶紫、清波翠、静海黑三款配色。

这款新机搭载天玑 6020 处理器（IT之家注：天玑 700 更名版），提供 12GB+256GB 和 12GB+512GB 两个存储版本，最大支持 1TB 扩展，预装 Android 13 系统。此外，该机内置 5000mAh 电池，后置 5000 万像素 + 200 万像素双摄，前置 800 万像素镜头。

目前，官方还未公布 12GB+256GB 版本的售价信息，感兴趣的朋友可以关注一下。

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