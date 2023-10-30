5079 元新低：惠普星 Book Pro 14 轻薄本大促，R7-7840H + 2.8K 120Hz OLED 屏

惠普于今年 9 月份上架了新款星 Book Pro 14 笔记本，搭载 R7 7840H 处理器、2.8K 120Hz OLED 屏，32GB 内存版首发 5199 元。

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IT 之家整理惠普新款星 Book Pro 14 笔记本参数如下：

这款笔记本搭载了 R7 7840HS 处理器，支持 45W 性能释放；配备 LPDDR5X-6400 内存，可选 32GB，SSD 标配 1 TB。

屏幕方面，这款笔记本搭载了 14 英寸 2.8K 120Hz VRR OLED 屏，100% DCI-P3 色域，400 尼特亮度，HDR 峰值亮度 500 尼特。

设计方面，新款星 Book Pro 14 采用了金属机身，薄至 17.5mm，轻至 1.45kg，可选银色和粉色；电池容量 68Wh，支持 100W PD 快充。接口包括两个全功能 USB-C、两个 USB-A、一个 HDMI 2.1 以及一个音频接口。

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