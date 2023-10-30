卡普空暗示有望推出《怪物猎人》新作，预计本财年内公布游戏消息

IT之家 10 月 30 日消息，在日前的财报问答说明会上，卡普空声称今年后半财年（截至 24 年 3 月）还有一款尚未发表的大型作品。

而根据外媒 GameReactor 分析，目前已知卡普空接下来的作品有《逆转裁判 456：王泥喜精选集》及《龙之信条 2》。而考虑明年是《怪物猎人》20 周年，加上目前的《怪物猎人崛起：曙光》基本更新已结束，所以《怪物猎人》新作的可能性不小。

当然卡普空也有可能公布《生化危机 9》，不过考虑到此前有多则消息源认为《生化危机 9》预计在 2025 年推出，且考虑到今年《生化危机 8: 村庄》刚刚登陆 iPhone / iPad 平台，且系列作的宣发期比《怪物猎人》更长等因素，因此卡普空公布《怪物猎人》新作的可能性相对《生化危机》更高。

具体新作公布时间方面，外媒认为，卡普空可能在今年 12 月的 TGA 公布相关消息，明年 3 月前上市，而根据IT之家此前报道，卡普空于日前公布了本财年上半年的财务报告，从数据上来看其表现依旧强劲，下半年若可以保持的话，那么卡普空将实现连续 11 年营业收入增长的新纪录。

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