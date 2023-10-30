英特尔计划就欧盟 3.76 亿欧元反垄断罚款提起上诉

IT之家 10 月 30 日消息，今年 9 月，欧盟因一起 2002 年至 2007 期间的市场垄断案件对英特尔处以 3.76 亿欧元的罚款，指控其“以赤裸裸的限制行为阻碍竞争对手进入市场”。

英特尔在三季度报中表示，计划对欧盟委员会 3.76 亿欧元（IT之家备注：当前约 29.1 亿元人民币）反垄断罚款的决定提出上诉。

图源 Pixabay

IT之家查询获悉，欧盟反垄断机构 2009 年表示，英特尔试图通过向电脑制造商戴尔、惠普、NEC 和联想提供回扣，鼓励上述企业从英特尔处采购芯片，从而打压其竞争对手 AMD。

2022 年年初，英特尔公司赢得了欧盟反垄断监管机构对其 12 亿美元（当前约 87.72 亿元人民币）罚款的诉讼，位于卢森堡的欧盟普通法院驳回了监管机构 2009 年的大部分裁决。

当时法院表示，欧盟反垄断监管机构进行的分析是不完整的，并且无法建立必要的法律标准来判断回扣的竞争影响。值得注意的是，法院表示无法确定与英特尔行为相关的损害赔偿，因此完全取消了与罚款有关的部分。

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