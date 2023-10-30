可用主动降噪耳机测量血压心率，谷歌展示有望搭载于下一代 Pixel Buds 的 APG 技术

IT之家 10 月 30 日消息，谷歌上周在 MobiCom2023 中展示了一项名为 Audio plethysmo graphy（APG）的技术，这一技术主要是利用主动降噪耳机，检测血压、心率及心律变异（HRV）等健康数据。

目前市面上常见可测量心脏健康的可穿戴设备，主要是使用“光电容积描记 （Photo plethysmo gram，PPG）”技术，但此类方法会受到用户肤色影响，并且成本较高、较耗电、还增加了设备本身重量。

之前也有厂商开发出利用头戴式耳机来检测心率，这一技术主要是利用麦克风来检测小于 50Hz 的心跳声，但这一方案容易被外界环境音所干扰。

而谷歌目前推出的这项技术，是使用主动降噪耳机来检测心率，谷歌利用相干探测（coherent detection）法来分析 APG 波形，发现最终的 APG 波形和 PPG 波形相似度极高，这表示能从血压波形中提供血压值的相关信息。

▲ 图源 谷歌

谷歌使用多种手法，测量出“检测最佳心搏波形及心律变异”的频率，在 30 到 32 kHz 之间。

▲ 图源 谷歌

IT之家发现，谷歌研究人员改装了市面上销售的降噪耳机，并用 Polar ECG 血压测量腕带作为对照组。

研究人员找来 153 名受试者进行 2 次测试，结果显示 APG 技术在心率及心律变异的绝对误差中值分别为 3.21% 和 2.7%，因此准确率相当稳定。这表明，APG 技术不像 PPG 检测会受到受试者肤色影响准确率。

由于谷歌这项研究，相对传统 PPG 技术效果更准确，成本也更低，因此外媒 9to5Google 认为，相关技术可能会在谷歌下一代 Pixel Buds 中搭载。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。