Meta 在欧洲推出 Instagram、Facebook 无广告订阅服务，每月 9.99 / 12.99 欧元

IT之家 10 月 30 日消息，Meta 官网发文，Facebook 和 Instagram 将在欧盟、欧洲经济区和瑞士提供无广告订阅服务，11 月开始为用户提供选择：继续免费使用这些带有广告的个性化服务，或者订阅以屏蔽广告。订阅后，用户信息不会用于广告投放。

根据购买地点的不同，网页版费用为每月 9.99 欧元（IT之家备注：当前约 77 元人民币），iOS 和 Android 版费用为每月 12.99 欧元（当前约 101 元人民币）。iOS 和 Android 的定价考虑了 Apple 和 Google 通过各自的购买政策收取的费用。

无论在何处购买，订阅都将适用于用户账户中心所有关联的 Facebook 和 Instagram 账户。

2024 年 3 月 1 日之前，初始订阅涵盖用户账户中心所有关联账户。从 2024 年 3 月 1 日开始，用户账户中心的每个附加账户将在网页端收取每月 6 欧元（当前约 46 元人民币）的额外费用，在 iOS 和 Android 端收取每月 8 欧元（当前约 62 元人民币）的额外费用。

据了解，欧盟法规可能会限制 Meta 在未经用户同意的情况下为用户提供个性化广告的能力，并损害其主要收入来源。

用户购买无广告订阅的选项平衡了欧洲监管机构的要求，同时为用户提供了选择，并允许 Meta 继续为欧盟、欧洲经济区和瑞士的所有人提供服务。

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